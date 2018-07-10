Официальный курс евро снизился на 59 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 58,95 коп., до 73,34 руб., курс доллара уменьшился на 38,96 коп., до 62,44 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, уменьшилась по сравнению с показателем на вторник на 47,95 коп., составив 67,35 руб.

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Индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В ходе торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,02%, до 2373,75.

Индекс РТС вырос на 0,24%, до 1195 пункта.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,8%, до $78,62 за баррель по марке Brent.

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