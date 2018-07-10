В Москве ждут роста числа резидентов инновационных кластеров

Правительство Москвы в ближайшее время ждет увеличения числа инновационных кластеров и количества их участников, рассказала журналистам заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Кристина Волконицкая в кулуарах выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«В настоящей момент в Москве действует два инновационных кластера: Зеленоградский и Троицкий. При этом в Зеленоградском кластере 190 участников – как мелких, так и крупных предприятий», — сказала она. В задачи существующих в Москве инновационных кластеров входит создание инновационно-привлекательной бизнес-среды и стимулирование запуска высокотехнологичных стартапов.

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В целом в Москве около 20 тысяч объектов инновационной инфраструктуры, которые не всегда связаны друг с другом, и, в частности, Зеленоградский кластер «позволил им друг друга увидеть», пояснила Кристина Волконицкая.

В ходе дискуссии «Кооперация как инструмент увеличения конкурентоспособности экспортеров» на «Иннопроме» директор департамента стратегического развития и инноваций Никита Пономаренко пояснил, что малые предприятия зачастую не могут «презентовать свою продукцию в других странах», а управляющие компании в кластерах «помогают» как с презентацией, так и с тем, чтобы «упаковать проект под господдержку».