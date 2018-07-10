В ВЭБе оценили вклад повышения НДС в рост инфляции

Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что вклад повышения НДС в инфляцию составит 0,7-0,8 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Банка России, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию на 1 процентный пункт.

«Я думаю, меньше. (Около) 0,7-0,8 процентного пункта», — сказал Клепач.

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Ранее в Минэкономразвития сообщили, что повышение ставки НДС до 20% приведет к временному ускорению роста цен.

В ведомстве отметили, что общий вклад от роста НДС в инфляцию оценивается в 1,3 процентного пункта.

Как стало известно, Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.