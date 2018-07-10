Роспотребнадзор советует обращать внимание на продавцов при покупке овощей

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан при покупке овощей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что покупать плодоовощную продукцию следует только в установленных местах торговли.

«Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца», — заявили в Роспотребнадзоре.

Реклама

Помимо этого, россиянам, покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошую клубнику.