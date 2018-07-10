В ФНС назвали возраст старейшего предпринимателя России

Самому старому предпринимателю России 94 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службе (ФНС).

В ведомстве подчеркнули, что россиянин проживает в Москве.

Уточняется, что предприниматель открыл бизнес в области розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

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Ранее сообщалось, что стал известен самый молодой предпринимателе России.

Журнал Forbes составил рейтинг самых успешных молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет, в который вошли трое россиян.