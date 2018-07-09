Церковь Англии продаст свои доли в нефтегазовых компаниях

Церковь Англии намерена продать свои доли в нефтяных и газовых компаниях, поскольку те не предпринимают достаточных шагов для борьбы с изменением климата. Об этом сообщает «Би-би-си».

Генеральный синод, высший орган англиканской церковь, решил, что к 2023 году церковь должна продать долю во всех компаниях, работа которых не будет соответствовать положениям Парижского соглашения по климату.

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Решение поддержали 347 членов синода, четверо — против. В совместном заявлении говорится, что «церковь должна играть ведущую роль в безотлагательном вопросе об изменении климата».

Ранее сообщалось, что британские власти и Церковь Англии подписали соглашение, по которому церковные шпили в сельских поселениях помогут раздавать интернет.