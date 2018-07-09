Власти ожидают рост пенсий на 35%

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсии вырастут на 35% к 2024 году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что были подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые улучшат положение неработающих пенсионеров.

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«Размер пенсий по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму 1000 руб, а к концу шестилетнего периода — в 2024 году мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тыс. руб», — сказал Силуанов.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что повышение годового дохода пенсионера на 12 тыс. руб. в 2019 году не потребует выделения бюджетных средств.