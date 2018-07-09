В ЦБ нашли способ для нейтрализации замедления темпов роста ВВП

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что замедление темпов экономического роста из-за роста НДС может быть нейтрализовано за счет увеличения госрасходов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ситуация с прогнозом на 2019 год не очень однозначна.

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«Конечно, сами по себе налоговые меры в год их введения приведут к замедлению темпов экономического роста, но мы, с другой стороны, обсуждаем, по сути, увеличение государственных расходов — создание инфраструктурного фонда…», — сказала Юдаева.

Зампред ЦБ добавила, что это некоторое увеличение государственного спроса может даже полностью компенсировать влияние налоговых мер на экономический рост.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что средние темпы роста ВВП России в ближайшие шесть лет недостаточны для вхождения страны в топ-5 экономик мира.