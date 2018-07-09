Роструд рассчитывает на погашение долгов сотрудникам «ВИМ-Авиа» в ближайшее время

Глава Роструда Всеволодов Вуколов заявил, что Федеральная налоговая служба признала долгами по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа» еще 352 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается «ВИМ-Авиа», я хотел бы сказать, что как раз сегодня налоговая признала 352 млн руб. Мы надеемся, что еще 352 млн руб. в течение недели будут переведены на карточки (работникам)», — заявил Вуколов.

Реклама

Ранее сообщалось, что сотрудники компании «ВИМ-Авиа» выпустили заявление, в тексте которого говорится о том, что исчезновение нового генерального директора авиакомпании и его заместителя ставит под угрозу вопрос выплаты долгов по зарплате.

Как стало известно, авиакомпания «ВИМ-Авиа» выплатила своим сотрудникам задолженность по зараплате в размере 70,9 млн руб.