South China Morning Post: СМИ Китая запретили критиковать Трампа

Несколько государственных СМИ Китая получили распоряжение не критиковать президента США Дональда Трампа из-за торговой войны. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой шаг мог быть предпринят для избежания обострения ситуации и возможности продолжать дальнейшие переговоры с США.

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«Нам указали не использовать агрессивный язык в отношении Трампа», — рассказал один из источников газеты.

При этом представители еще двух государственных СМИ отметили, что не получали никаких указаний.

Ранее сообщалось, что премьер госсовета КНР Ли Кэцян похвалил Евросоюз за позицию по торговле.