В Ирландии поприветствовали смягчение позиции Британии по Brexit

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни заявил, что представители стран Европейского союза (ЕС) поддерживают курс Великобритании на более мягкий выход из состава европейского содружества. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал RTE.

«Я думаю, что мы впервые получили ясные предложения, которые предполагают более мягкий Brexit, чем многие думали, и считаю, что их стоит поприветствовать», — сказал Ковни.

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Он выразил сомнение, что все страны согласятся на озвученные Британией условия, однако уточнил, что они смогут стать основой для серьезных переговоров. Ковни подчеркнул, что односторонняя инициатива Британии по выбору рынков, на которых она хочет присутствовать, может вызвать проблемы во время переговоров.

Ранее министр иностранных Дел Великобритании Борис Джонсон назвал «вздором» план по Brexit британского премьер-министра Терезы Мэй.