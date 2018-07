Трамп предрек банкротство New York Times и Washington Post

Президент США Дональд Трамп заявил, что газеты The New York Times и The Washington Post исчезнут через 7 лет. Об этом он написал в твиттере.

Накануне стало известно, что Twitter за два месяца заблокировала более 70 млн фейковых и подозрительных аккаунтов в рамках борьбы с распространением ложной информации.

Реклама

«Twitter избавляется от фейковых аккаунтов рекордными темпами. Коснется ли это New York Times и машины пропаганды Amazon — The Washington Post, — которая постоянно цитирует анонимные источники, которые, на мой взгляд, не существуют? Они обе (газеты. — «Газета.Ru) исчезнут в течение 7 лет!» — написал американский президент.

Ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США.