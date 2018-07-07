На Украине зафиксирован существенный рост цен на овощи и фрукты

В украинской государственной службе статистики за последние пять месяцев зафиксировали удорожание овощей и фруктов на 20,9% и 15,7% соответственно. Такие данные опубликованы на сайте ведомства.

Согласно подсчетам службы, с января по май произошел рост цен на 4,6% на продукты и безалкогольные напитки. В частности, макаронные изделия, хлеб, рыба и мясо в среднем подорожали на 2,5-7%. При этом за аналогичный период цены на сало, яйца, сахар и молоко снизились на 2,2-11,2%, а гречневая крупа подешевела сразу на 20,8%.

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Служба государственной статистики также отметила, что стоимость услуг здравоохранения выросла на 4,6%, а цены на транспорт увеличились на 4,7%.

Ранее на Украине предупредили о прекращении подачи питьевой воды в нескольких населенных пунктах.