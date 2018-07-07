На Украине рассказали о росте цен на овощи и фрукты
Госслужба статистики Украины заявила о росте цен на овощи и фрукты. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, за первые пять месяцев 2018 года на Украине стоимость фруктов возросла на 15,7%, а овощей на 20,9%.
Как отмечается, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,6%.
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Однако, в ведомстве также добавили, что на 11,2-12,2% упали цены на яйца, сахар, сало и молоко.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Юрий Бойко спрогнозировал «социальный взрыв» на Украине из-за цен на газ.
По его словам, повышение цен на газ приведет к социальному взрыву на Украине.
Он также добавил, что Киеву стоит пересмотреть программу сотрудничества с МВФ.