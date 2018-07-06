Официальный курс евро снизился на шесть копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 6,13 коп., до 73,90 руб., курс доллара уменьшился на 13,88 коп., до 63,12 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,4 коп., составив 67,97 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,39% и составил 2337,65 пункта.

Индекс РТС просел на 0,43%, до 1166,64 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть не определились с динамикой, об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,11%, составив $73,02 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,14%, до $77,28 за баррель.

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