«Ъ»: маткапитал препятствует снижению ставки по ипотеке

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо властям с просьбой разрешить проблему рефинансирования ипотеки, взятой с использованием средств материнского капитала. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что при оформлении ипотеки приобретенное жилье передается банку в залог. Если на обслуживание долга направляются средства материнского капитала, в том числе за счет его рефинансирования, у заемщика возникает обязанность после погашения кредита наделить супруга и детей долями в квартире.

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«После этого начинается оформление ипотеки по новому кредиту. Однако залог квартиры, доля в которой принадлежит несовершеннолетнему, может быть оформлен только с согласия органа опеки и попечительства», — поясняет издание.

В АРБ отметили, что на практике отдельные органы опеки и попечительства указанного разрешения не дают, поскольку формально ипотека ухудшает имущественное положение несовершеннолетних.