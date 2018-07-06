Порошенко оценил продление санкций ЕС против России

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал продление санкций Европейского союза против России.

«Я высоко ценю поддержку со стороны государств-членов независимости Украины и территориальной целостности», — написал Порошенко в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2019 года.

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Уточняется, что меры ЕС нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.

Санкции были введены 31 июля 2014 года.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал информацию о возможном продлении ЕС санкций против России.