Стала известна дата переговоров ЕС, Украины и России по транзиту газа

Европейская комиссия на своем сайте сообщила о том, что трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа запланированы на 17 июля. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого», — отметил Шефчович.

Он также сообщил, что украинские и российские партнеры будут представлены на переговорах как от соответствующих правительств, так и от коммерческих организаций.