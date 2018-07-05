Путин рассказал о макроэкономическая ситуации в России

Президент России Владимир Путин в ходе на совещании с членами кабмина заявил, что макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильна. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«По итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции», — сказал Путин.

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Он также добавил, что прирост промышленного производства за январь–май составил 3,2%.

По его словам, инфляция и безработица в России находятся на низких уровнях.

Путин подчеркнул, что в стране фиксируется рост реальных зарплат и доходов населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет совещание с членами правительства по вопросам социально-экономического развития.