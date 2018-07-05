Источник сообщил о скором обсуждении квот на рост добычи нефти в России

Нефтяные компании в ближайшее время обсудят в Минэнерго конкретное распределение роста добычи в рамках решения ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Конкретные объемы увеличения в рамках ОПЕК+, квоты для каждой компании России еще согласуются, обсуждение находится на завершающей стадии. В ближайшие дни, скорее всего, завтра, состоится совещание на уровне заместителя министра энергетики России, на котором будет согласован конкретный уровень для каждой компании», — заявил источник.

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Он также добавил, что конкретные объемы увеличения предстоит прописать на встрече с заместителем министра.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российские нефтяные компании будут наращивать добычу сырья пропорционально своей доле сокращения.