Источник рассказал о дате обсуждения выполнения сделки ОПЕК+

Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения договоренностей в рамках ОПЕК+ пройдет 18 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ОПЕК.

«Встреча техкомитета пройдет 18 июля в Вене», — заявил источник.

Он не стал уточнять подробности встречи.

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Как стало известно, следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене.

Заседание стран-членов ОПЕК пройдет в Вене 3 декабря.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в течение трех месяцев будут собраны предложения стран сделки по дальнейшей кооперации.

Участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.