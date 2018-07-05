Источник рассказал о дате обсуждения выполнения сделки ОПЕК+
Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения договоренностей в рамках ОПЕК+ пройдет 18 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ОПЕК.
«Встреча техкомитета пройдет 18 июля в Вене», — заявил источник.
Он не стал уточнять подробности встречи.
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Как стало известно, следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене.
Заседание стран-членов ОПЕК пройдет в Вене 3 декабря.
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в течение трех месяцев будут собраны предложения стран сделки по дальнейшей кооперации.
Участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.