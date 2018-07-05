Путин проведет совещание с кабмином по социально-экономическим вопросам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по вопросам социально-экономического развития. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будет также совещание по экономическим вопросам. Традиционное совещание, сверка часов по вопросам социально-экономического развития. Вы знаете, что Путин регулярно такие проводит», — сказал Песков.

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Он также не исключил, что может состояться экспертный обмен мнениями по НДС.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.

Правительство предполагает, что изменение ставки НДС позволит привлечь правительству на реализацию национальных целей 600-630 млрд руб. дополнительных доходов в год.