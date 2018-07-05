Путин поручил проработать вопрос создания единой площадки для госзакупки лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству России … рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов для медицинского применения на основе информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд», — сказано в поручении.

Реклама

Помимо этого, кабмину поручено уточнить порядок определения взаимозаменяемости лекарств.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что лекарства из дешевого сегмента остаются на российском рынке.