СМИ: фармацевты попросили отменить требование ФСБ по маркировке лекарств

Несколько крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к властям с просьбой отказаться от введения криптозащиты при маркировке лекарств. Об этом сообщает РБК.

Они отмечают, что подобные действия грозят отечественной фармацевтической индустрии изоляцией.

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По словам заместителя руководителя ФНС России Андрея Батуркина, решение о распространении криптографии для маркировки лекарств является требованием ФСБ. Он также добавил, что, по мнению спецслужб, отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар.

Уточняется, что в 2020 году маркировка для лекарственных средств станет обязательной. Как утверждают фармацевты, правительство предложило изменить систему маркировки, добавив в нее механизмы криптозащиты. Таким образом, код для каждой пачки лекарств будет генерировать не сам производитель, а специальное программное обеспечение, поставляемое Центром развития перспективных технологий.

Ранее сообщалось, что Минфин планирует ввести маркировку пива, сидра и медовухи в 2019 году.