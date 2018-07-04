Песков отказался вступать в дискуссию о возможном повторении кризиса 1998 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экспертов Bank of America о повторении сценария глобального финансового кризиса 1997-1998 годов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы с ними вступать в какую-то дискуссию», — сказал Песков.

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Он также добавил, что в России «наверняка» все будет хорошо.

Ранее аналитики Bank of America Corp. сообщили, что актуальная динамика на мировом фондовом рынке похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах.

После анализа рыночных трендов аналитики пришли к выводу, что в скором времени могут повториться события 1998 года, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт.