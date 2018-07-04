Путин одобрил поправки в бюджет

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в федеральный бюджет на текущий год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.

Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.

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Ранее сообщалось, что Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет.

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.