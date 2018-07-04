Минэкономразвития дало прогноз по среднему курсу рубля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/503/11750503/RIAN_2792333.HR-pic905-895x505-48290.jpg">

Минэкономразвития ожидает сохранения обменного курса рубля вблизи текущих уровней до конца 2018 года. Об этом сообщается в материалах ведомства.

«С учетом значений первого полугодия 2018 года в среднем за 2018 год курс рубля к доллару США прогнозируется на уровне 60,8 рублей за доллар США», — заявили в ведомстве.

Реклама

Также в МЭР отметили, что текущие значения курса рубля являются в первую очередь следствием глобального давления на валюты развивающихся стран.

Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что без бюджетного правила курс рубля составлял бы 50 руб. за доллар.