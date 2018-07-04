МЭР оценило вклад повышения НДС в рост инфляции

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Повышение ставки НДС до 20% приведет к временному ускорению роста цен. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

Также в ведомстве добавили, что общий вклад от роста НДС в инфляцию оценивается в 1,3 процентного пункта.

«Доля товаров и услуг, облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине оставляет 76%. Соответственно, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 процентного пункта», — рассказала в министерстве.

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Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20% с 1 января 2019 года.

Правительство предполагает, что изменение ставки НДС позволит привлечь правительству на реализацию национальных целей 600-630 млрд руб. дополнительных доходов в год.