Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 9 коп. и составил 63,06 руб.

Курс евро упал на 2 коп., до 73,63 руб.

Стоимость нефти с утра повышалась на 0,3%, до $78 за баррель марки Brent.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 23,22 коп., до 73,70 руб., курс доллара увеличился на 8 коп., до 63,21 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 14,85 коп., составив 67,93 руб.

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