Украинцы за год перечислили на родину более $9,3 млрд из других стран

Украинцы, которые находятся на заработках в других странах, в течение года перевели домой $9,3 млрд. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным ТСН, за период с января текущего года по март граждане Украины перевели из зарубежных стран $2,6 млрд. Наибольшее количество денег украинцы перечислили из Польши, за 2017 год из этой страны на Украину пришло $3,1 млрд. В течение первого квартала 2018 года из Польши было переведено $865 млн.

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Второе место по количеству переведенных денег занимает Россия. За 2017-й украинцы перечислили $1,3 млрд, а за первый квартал нынешнего года — $300 млн.

Ранее сообщалось, что Украина намерена выпустить собственную криптовалюту.