Адвокат объяснил решение ЕСПЧ о взыскании долга СССР с России

Почетный адвокат России и юрист-международник Валерий Ванин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вправе требовать от России выплату задолженности СССР по облигациям. Об этом он сказал телеканалу RT.

«ЕСПЧ, безусловно, может выносить подобные решения, потому что Россия является правопреемником Советского Союза. Но Конституционный суд вправе не признавать эти решения», — сказал Ванин.

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По его словам, российский суд может отказаться признавать данное требование, так как оно противоречит законодательству России. Ванин считает, что российская сторона скорее всего попробует оспорить решение ЕСПЧ, так как речь идет «о серьезных суммах» и обязательствах другого государства.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить долг СССР.