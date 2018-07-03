В Минфине сообщили о степени готовности закона о страховании жилья от ЧС

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) практически готов ко второму чтению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный законопроект был принят в первом чтении еще в 2015 году.

«На мой взгляд, он практически готов. Я очень надеюсь, на следующей неделе он выйдет на комитет», — сказал Моисеев.

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Он подчеркнула, что разногласия по законопроекту были устранены.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров, должен быть принят как можно скорее.