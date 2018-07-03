Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,26% и составил 24 370,92 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,23% и составил 2732,94 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,13% и составил 7577,35 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 23,22 коп., до 73,70 руб., курс доллара увеличился на 8 коп., до 63,21 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 14,85 коп., составив 67,93 руб.

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