Россия и КНР могут договориться о строительстве еще двух блоков АЭС

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Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация может заключить с КНР отдельные соглашения на строительство двух дополнительных энергоблоков АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заключены новые межправительственные соглашения с китайскими партнерами о строительстве 7-8 Тяньваньского блока, о выделении нам новой площадки. Минимум два, возможно, еще два блока будут предметом наших отдельных договоренностей с Китайской Народной Республикой», — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Ранее глава Росатома рассказал о перспективах сотрудничества с Саудовской Аравией.

По его словам, страны Персидского залива проявляют большой интерес к плавучим АЭС.