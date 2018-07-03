Официальный курс евро вырос на 23 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 23,22 коп., до 73,70 руб., курс доллара увеличился на 8 коп., до 63,21 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 14,85 коп., составив 67,93 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи понизился на 0,03% и составил 2318,61 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,25%, до 1154,55 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,87%, до $77,97 за баррель.

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