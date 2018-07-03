Трамп сообщил о лучших временах для экономики США

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны сейчас переживает лучшие времена.

«С экономикой, наверное, происходит самое лучшее, что могло быть раньше, и это еще до исправления самых худших и несправедливых торговых сделок, которые были когда-либо сделаны какой-либо страной», — написал Трамп в твиттере.

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Он также отметил, что большинство стран выступают за пересмотр указанных сделок.

Ранее The New York Times сообщила, что угроза начала торговой войны, которую провоцирует правительство США, вредит мировой экономике.

По данным издания, торговые пошлины президента США, которые он собирается ввести на импорт товаров из некоторых стран, вызывают ответные меры. В результате нарушается мировая торговля и появляются признаки напряженности в мировой экономике.