АСВ рассказало о поиске банка-приобретателя обязательств банка «Советский»

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В течение двух недель будет проведет конкурс по отбору банка-приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский». Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«По итогам конкурса вкладчики смогут не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая, т.е. с 17 июля 2018 года, распоряжаться по своему усмотрению внесенными в банк средствами уже в банке-приобретателе на условиях ранее заключенных с банком договоров», — заявили в АСВ.

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Уточняется, что информация о выборе банка-приобретателя будет размещена на сайте агентства не позднее 16 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение об урегулировании обязательств лишившегося лицензии банка «Советский».

По величине активов банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.