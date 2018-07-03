«Известия»: общая задолженность россиян перед банками выросла на 26%

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Общая задолженность россиян перед банками с начала текущего года выросла на 26%, до 13,49 трлн руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).

По данным агентства, кредитование компаний имеет более медленные темпы роста. Уточняется, что в период с января по май корпоративный кредитный портфель банков вырос только на 5%, до 34,14 трлн руб.

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Ранее сообщалось, что российские банки в период с января по май текущего года нарастили объем выдачи потребительских кредитов на 27,3%, до 1,02 трлн руб.

Уточняется, что количество выданных за пять месяцев потребительских кредитов составило 5,86 млн единиц.