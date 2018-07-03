ЦБ сообщил о передаче обязательств банка «Советский»

Банк России принял решение об урегулировании обязательств лишившегося лицензии банка «Советский». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как стало известно, обязательства банка «Советский» будут переданы другой кредитной организации.

«Кредитная организация, которой будут переданы обязательства АО банк «Советский», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения», — заявили в ЦБ.

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Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк «Советский».

По величине активов банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.