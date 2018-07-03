Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи понизился на 0,03% и составил 2318,61 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,25%, до 1154,55 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,87%, до $77,97 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 47,69 коп., до 73,46 руб., курс доллара увеличился на 38,29 коп., до 63,13 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 42,52 коп., составив 67,78 руб.

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