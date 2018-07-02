Трамп пригрозил ВТО ответными действиями за «плохое обращение» с США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Всемирной торговой организации (ВТО) ответными действиями за «плохое обращение» с США, передает РИА «Новости».

«Надеюсь, что они изменят свое поведение. Они с нами обращались плохо на протяжении ряда лет… Если они не будут обращаться с нами как следует, мы кое-что сделаем», — заявил Трамп.

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Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Соединенные Штаты выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО).

До этого издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп хотел выйти из ВТО, о чем не раз говорил своим советникам. Глава Минфина США Стивен Мнучин охарактеризовал это сообщение как «fake news».