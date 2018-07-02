Ким Чен Ын отчитал заводы КНДР за плохую бумагу

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на одном из текстильных заводов страны, где пожаловался на проблемы с производством бумаги, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, производство в настоящий момент не отвечает запросам страны. Ким Чен Ын подчеркнул, что хочет обеспечить студентов учебниками и тетрадями. Он добавил, что качество бумаги также не отвечает стандартам.

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Ким Чен Ын призвал сотрудников производства «тщательно приготовиться и начать работать». Также он поставил задачу модернизации производства по современным стандартам.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын попросил председателя КНР Си Цзиньпина содействовать ускоренному снятию санкций с Северной Кореи.