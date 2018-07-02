Росздравнадзор сообщил о последствиях введения маркировки лекарственных препаратов

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что введение маркировки лекарственных препаратов в России позволило выявить правонарушения на сумму свыше 500 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вот примеры — организации, которые уже выявлены на сегодняшний день по поставкам фактически ранее украденных препаратов, и эта сумма составила только на двух препаратах более 500 млн руб, поэтому значимость этого (маркировки) трудно переоценить», — сказал Мурашко.

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Он также добавил, что введение маркировки привело к созданию реестра лицензий медицинско-фармацевтических организаций.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.