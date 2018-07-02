Миноритарий хочет судиться с «Газпромом» из-за организации собрания акционеров

Миноритарный акционер «Газпрома» Леонид Пронин планирует обратиться в суд с требованием устранить нарушения, которые, по его мнению, возникают при проведении годового общего собрания акционеров газовой монополии, рассказал RNS Пронин. Он уточнил, что давно является акционером «Газпрома» и второй год подряд не может попасть на собрание.

«Я пришёл на собрание в 8:10-8:20, но зарегистрироваться смог только ближе к 10:55. В главный зал я не попал, охрана не пускала в зал. Я вынужден был пройти в зал трансляции с видеоэкраном. В зале, где велась трансляция общего собрания, я увидел, что в двух залах находились немногим более 30 человек, желающих присутствовать на собрании. В результате я второй год подряд не смог попасть на обсуждение вопросов собрания акционеров, выступить по пунктам повестки общего собрания мне не дали и я не смог задать вопросы докладчикам. Это нарушение моих прав как акционера компании и я буду отстаивать их всеми законными способами, в том числе путём подачи иска в суд», — сказал Пронин.

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Пронин уточнил, что в день собрания многие акционеры смогли зарегистрироваться на собрание только ближе к концу обсуждения вопросов повестки. «Скопилась огромная очередь. В такой ситуации оказались многие акционеры, поэтому я рассчитываю собрать инициативную группу миноритариев для отстаивания наших интересов», — сказал Пронин. По его мнению, перспективы иска увеличатся, если инициативу поддержит один из заинтересованных фондов.

В «Газпроме» на момент публикации материала не ответили на запрос RNS.