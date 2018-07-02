WSJ: американские санкции ударили по российской глубинке

Российский город Саяногорск терпит ущерб от американских санкций, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что экономика города зависит от крупнейшей российской компании по производству алюминия «Русал» и его завода.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа внесла российскую компанию в «черный список». WSJ со ссылкой на представителя компании пишет, что «Русал» заморозил часть своего бюджета, связанного с коммунальными расходами в промышленных городах в размере $24 млн, в том числе и долю Саяногорска в размере $3 млн.

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«Жизнь города зависит от завода [«Русала»]. Без него не будет Саяногорска», — сказала заммэра Нина Чванова.

Издание поясняет, что действия «Русала» означают заморозку планов по модернизации построенной компанией больницы, а также приостановку решения вопроса о расширении культурных центров города и реконструкции мемориальной стены.

Ранее сообщалось, что «Русал» могут перерегистрировать в российском офшоре.