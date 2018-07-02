Песков рассказал об этапе введения изменений в долевое законодательство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об изменениях в долевое законодательство находится на подписании у главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этот закон действительно находится на подписании, как только он (президент) его подпишет, мы сделаем соответствующее заявление. Это очень важный закон, вы знаете, что ему предшествовала очень напряженная работа по линии всех ведомств», — сказал Песков.

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Он также отметил, что проблема дольщиков является актуальной. Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин неоднократно лично сталкивался с этой проблемой в ходе общения с гражданами.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, который направлен на усиление контроля и ответственности в сфере долевого строительства.