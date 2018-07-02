Песков назвал незаконными санкции против компаний реализующих «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые санкции, введенные против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2», были бы незаконными. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, имеющих отношение к этому международному проекту, были бы незаконными», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что данный проект является исключительно коммерческим и лишенным каких-либо политических мотивов.

Ранее СМИ сообщили, что введение санкций президентом США Дональдом Трампом против «Северного потока — 2» может помочь проекту.

Отмечается, что американские санкции могут способствовать реализации проекта на фоне торгового спора европейских стран с США.