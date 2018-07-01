Трамп: ОПЕК должна повысить добычу нефти на 2 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, ОПЕК якобы манипулирует рынком нефти и должна это прекратить.

Он также подчеркнул, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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30 июня Трамп заявил, что уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти. В последствии Иран расценил просьбу Трампа к Эр-Рияду как предложение выйти из ОПЕК.

Однако, в Саудовской Аравии не подтвердили слова Трампа об увеличении добычи нефти.