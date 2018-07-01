Источник WSJ пояснил позицию Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти
Саудовская Аравия не обязуется увеличивать добычу нефти, как об этом ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный чиновник Эр-Рияда.
Ранее Трамп написал в своем твиттере, что уговорил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти.
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Источник издания подчеркнул, что власти Эр-Рияда подтвердили Трампу наличие технических возможностей нарастить добычу нефти, однако не давали американскому президенту твердого обещания об увеличении объемов добычи.
Также ранее агентство Associated Press сообщало, что в сообщении пресс-службы короля Саудовской Аравии по итогам встречи с Трампом не упоминается договора об увеличении добычи нефти.