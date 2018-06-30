Верховных лидер Ирана рассказал о санкциях США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.

Он также добавил, что шесть президентов Соединенных Штатов «хотели сделать подобное, однако, им пришлось отступить».

Реклама

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что санкции против Тегерана «приносят свои плоды».

По его словам, протесты в Иране доказывают эффективность санкций.

Он также добавил, что жители страны чувствуют «последствия политики своих лидеров».